Uppgifter: Alexander Fransson vänder hem till Norrköping

Jacob Ortmark ser ut att lämna Norrköping för Hammarby.

Såldes finns det en plats på mittfältet att fylla för ”Peking”.

Därför värvar Norrköping Alexander Fransson, skriver Sportbladet.

Under måndagen kom uppgifter om att Jacob Ortmark var nära en övergång till Hammarby ut från Sportbladet.



I en paragraf i texten gjorde tidningen gällande att Ortmarks exit öppnar upp för en hemvändare till Peking, i form av Alexander Fransson.



Senare under kvällen gjorde nya uppgifter gällande att Norrköpings styrelse har gett grönt ljus till att värva Fransson.



30-åringen väntas presenteras under tisdagen om inget oförutsett händer.



Alexander Fransson har som sagt en historia med Norrköping och är framförallt ihågkommen för att han var en del av den trupp som vann SM-guld 2015. Totalt sett står han noterad för 197 matcher med ”Snoka”.



Fransson har varit klubblös sedan han lämnade norska Odd i vintras.