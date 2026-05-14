JUST NU: Mjällby cupmästare – slog Hammarby i finalen

SOLNA. Det var tajt och underhållande.

När finalen var över stod Mjällby som vinnare mot Hammarby.

Fjolårets allsvenska mästare vinner därmed Svenska cupen 2026.

Publikfest på Nationalarenan med rejält grönvit övertag på läktarna, men på planen var det Mjällby som kopplade grepp om cupfinalen mot Hammarby.

För efter 19 minuter sköt Elliot Stroud vackert 1-0 efter en klanderfri nedtagning varpå han hittade bortre stolpen, otagbart för Warner Hahn.

Bara tre minuter senare kom dock kvitteringen när Hampus Skoglund hittade in bollen till Paulos Abraham som höll undan sin försvarare och satte 1-1 inför öronbedövande jubel.

Merparten av de närmare 40 000 åskådare på plats jublade stort, men precis före halvtidspausen var det återigen Mjällby som tog ledningen när Jacob Bergström stänkte in 2-1 intill första stolpen.

I andra halvlek tryckte Bajen på för en kvittering, men Mjällby stod pall och fjolårets svenska mästare är nu också cupmästare.

Hammarby som vann cupen 2021 men som föll i finalen året därpå får vänta på sin tredje titel i klubbens historia.