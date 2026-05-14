Höll på att kosta Mjällby allt: ”Har fortfarande ångest”

SOLNA. Hans röda kort orsakade den frispark som ledde fram till Hammarbys straffsituation i 100:e minuten.

Efteråt är Viktor Gustafson evigt tacksam att domaren inte blåste straff.

– Då hade jag aldrig förlåtit mig själv. Även om vi vann har jag fortfarande lite ångest, säger Mjällbyspelaren efter cupguldet.

Mjällby gick mot segern i cupfinalen. Då, i matchens slutsekunder, drog Viktor Gustafson i Nikola Vasics hår.

Hammarbyanfallaren påtalade det för domaren som i sin tur visade ut Gustafson. Bajen fick en sista chans att få till ett 2-2-mål med att lyfta in frisparken i straffområdet – och det höll på att kosta för Gustafson som nervöst tittade på från sidan i 100:e minuten.

Paulos Abraham gick i backen och nästan samtliga av de närmare 40 000 åskådarna på plats skrek på straff.

Domaren valde dock att fria till Bajens stora vrede och blåste i stället av matchen.

Hade Hammarby gjort 2-2 i 100:e minuten hade Mjällby fått spela hela förlängningen med en man mindre.

– Då hade jag aldrig förlåtit mig själv. Det var några jobbiga minuter där jag inte mådde bra som människa… även om vi vann har jag fortfarande lite ångest, säger Gustafson i den mixade zonen.

Gustafson ångrar att han drog Vasic i håret, även om han själv inte tycker att det borde ha varit rött kort.

– Jag rör hans hår, han drar av tofsen och springer till domaren… jag har inte sett det i efterhand, men jag har ångest över det. Tur att vi vann ändå, säger han och fortsätter:

– Jag fick en blackout, jag ville bara hetsa lite. Bollen var ju inte i spel så jag tycker det var lite löjligt att det blev rött, för jag fick ju ingen fördel av det. Men ja, jag fick riktig ångest av det för jag har ju sett i Premier League att det kan bli rött för det där.