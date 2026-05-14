Bajenilskan: ”Helt jävla värdelöst”

SOLNA. Hammarby snuvades en straff i 100:e minuten och förlorade cupfinalen mot Mjällby.

Efteråt är Mikael Hjelmberg besviken över såväl uteblivna straffen som andra finalförlusten på fyra år.

– Det är ju helt jävla värdelöst att förlora finaler, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Mikael Hjelmberg var visserligen med och vann Svenska cupen 2021, men då inför tomma läktare i pandemitider.

Året därpå föll Bajen cupfinalen hemma mot Malmö FF på straffar och nu fyra år senare var det dags för nästa cupfinal – i jakten på klubbens blott tredje titel i klubbens historia.

Men i stället vann Mjällby finalen med 2-1.

Slutet av finalen blev rafflande där Viktor Gustafson visades ut efter att ha dragit Nikola Vasic i håret långt in på tilläggstiden.

– Han är ju bra på det där… Gustafson heter han va? Han knuffas, rycker, drar… det är det enda han gör, säger Hjelmberg och fortsätter:

– Han är en rätt bra spelare också, men att springa och dra folk i håret… det känns ju larvigt och då får man rött kort.

Har du varit med om det tidigare?

– Inte på mig i alla fall, jag har inget hår, säger Hjelmberg som ändå har närvaron att skämta trots tunga förlusten.

– Men nej, jag tror inte att jag varit med om det förut.

Efter det röda kortet fick Hammarby chansen att lyfta in bollen i 100:e minuten och Paulos Abraham åkte i backen. Bajen skrek på straff, men domaren friade och blåste i stället för slutvissla.

– Vad jag kunde se tycker jag man ser att han (Abraham) blir tagen från sidan. Jag har ett grönvitt hjärta men jag tycker absolut det borde varit straff. Sedan har jag inte sett några bra bilder på det, säger Hjelmberg.