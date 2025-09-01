Alexis Sanchez ser ut att återvända till La Liga.

Chilenaren är nära en övergång till Sevilla.

Detta rapporterar transferexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Alexis Sanchez spenderade tre år i FC Barcelona mellan 2011 och 2014.

Nu ser den chilenske anfallaren ut att vara på väg mot en La Liga-comeback.

Transferexperten Gianluca Di Marzio rapporterar nämligen nu att Sanchez är nära en flytt från Udinese till Sevilla.

Sanchez uppges ansluta gratis till den spanska klubben och han förväntas vara på plats i Spanien inom de närmaste timmarna.

Den gångna säsongen noterades chilenaren för 14 framträdanden i Udinese.