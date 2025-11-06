Uppgifter: Alladoh blir dyrast någonsin från allsvenskan till MLS

Ezekiel Alladoh ser ut att bli den dyraste försäljningen från allsvenskan till MLS någonsin.

Enligt Aftonbladet ligger övergångssumman på omkring 45 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån



Under gårdagen kom det uppgifter att Brommapojkarna och MLS-klubben Philadelphia Union kommit överens om en övergång för Ezekiel Alladoh.



Nu rapporterar Aftonbladet att affären väntas landa på närmare 45 miljoner kronor inklusive bonusar. Det gör övergången till den dyraste försäljningen från allsvenskan till MLS genom tiderna.

Det tidigare rekordet hölls av Ahmed Qasem, som Elfsborg sålde till Nashville för cirka 37 miljoner kronor.

Intresset för Alladoh har varit stort under säsongen, med klubbar från både Belgien, England och USA som följt honom. En läkarundersökning väntas genomföras inom de närmaste dagarna innan affären slutförs.

Alladoh anslöt till BP inför säsongen och har noterats för sju mål och en assist på 23 starter och fem inhopp.

