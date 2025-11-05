Uppgifter: Alladoh till MLS-klubb – i rekordaffär
Brommapojkarna uppges sälja Ezekiel Alladoh.
Nästa klubbadress väntas bli Philadelphia Union.
Detta i en rekordaffär mellan en allsvensk klubb och en MLS-klubb, enligt Fotbollskanalen.
Den unge anfallaren Ezekiel Alladoh har stått för en fin debutsäsongen i Brommapojkarna.
Redan efter årets säsong ser dock anfallaren ut att säljas.
Fotbollskanalen rapporter att BP är överens med MLS-klubben Philadelphia Union och enligt uppgifterna är affären den största mellan en allsvensk klubb och en MLS-klubb.
Ezekiel Alladoh står den här säsongen noterad för sju mål och en assist på 28 matcher i allsvenskan den här säsongen.
