Uppgifter: Allsvenska klubbar följer supertalangen

Ljungskiles Issaka Seidu har imponerat.

Nu visar flera allsvenska klubbar intresse för 19-åringen.

Det rapporterar Aftonbladet.

Ljungskile SK lånade in Issaka Seidu från FC Nordsjälland inför säsongen. 19-åringen har utmärkt sig under sin första tid för nykomlingarna i superettan och utsågs till månadens spelare i april.

Nu rapporterar Aftonbladet att det har vuxit fram ett intresse för Seidu.

Enligt tidningen är det flera, icke namngivna, allsvenska toppklubbar följer ghananen. Även Nordsjælland ska ha uppmärksammat Seidus succé och kan tänka sig att plocka tillbaka honom efter säsongen.

Ljungskile SK ligger nästjumbo i superettan.