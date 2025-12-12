Uppgifter: Amar Muhsin på väg bort

Amar Muhsin kan ha gjort sitt i Brage.

Enligt Sportbladet har sydkoreanska Chungbuk Cheongju FC lagt ett bud på anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Storsuccé och skytteligavinst i superettan 2025. Nu rycker klubbar i Brages målspruta Amar Muhsin, 27.

Enligt Sportbladet har Chungbuk Cheongju FC från Sydkorea lagt ett första bud på anfallaren. Vad förslaget ska ha varit värt framgår inte av uppgifterna, men enligt tidningen har Brage nobbat det första budet. Chungbuk Cheongju väntas dock inkomma med ett nytt bud inom kort.

Muhsin själv ska ha varit tydlig med att han vill flytta till Sydkorea.