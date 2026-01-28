Uppgifter: Amor Layouni kan lämna Häcken

Amor Layouni, 33, kan lämna BK Häcken.

Enligt uppgifter Expressen kan 33-åringen har lämnat träningslägret och kan nu lämna klubben.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken förbereder sig inför kommande säsong med att vara i Spanien på träningsläger. Enligt Expressen ska dock en spelare ha rest hem. Enligt uppgifterna har Amor Layouni fått tillåtelse att resa hem. Uppgifterna säger även att 33-åringen är på väg mot att lämna klubben.

I en intervju med Fotbollskanalen har 33-åringen sagt att det inte blir någon förläning med Göteborgsklubben.

– Vi är ganska långt ifrån varandra, jag och Häcken. Jag tror inte att jag kommer krita på något nytt kontrakt här. Jag har haft några bud från utländska klubbar så vi får se vad som sker.

Amor Layouni har noterats för 24 mål och 19 assist på 90 matcher tävlingsmatcher.