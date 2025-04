Uppgifter: Ancelotti entledigas – om inte Real vänder mot Arsenal

Real Madrid ligger pyrt till i Champions League.

Det gör även Carlo Ancelottis jobb.

Om inte ”Los Blancos” vänder mot Arsenal får han sparken, enligt Relevo.

Real Madrid är på väg att åka ur Champions League efter 3-0-nederlaget mot Arsenal i den första kvartsfinalen. ”Los Blanos” har dessutom tappat poäng i ligan och ligger fyra poäng bakom serieledarna och stora rivalen Barcelona.



Carlo Ancelotti kan till följd av detta riskera att få sparken från Real Madrid. Enligt spanska Relevo, och Kicker, kommer italienaren att få lämna sitt uppdrag som huvudtränare för Real – om hans lag inte vänder och vinner mot Arsenal.



De skriver att det vore ”omöjligt” för Ancelotti att förbli huvudtränare i klubben vid förlust – och kommer sannolikt att ersättas av Xabi Alonso.



Carlo Ancelotti har varit tränare för Real Madrid sedan sommaren 2021 och har vunnit mängder av titlar med den spanska storklubben.

