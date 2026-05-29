Uppgifter: Ancelotti tar över Lille
Davide Ancelotti kan få nytt tränaruppdrag.
Denna gången som huvudtränare för Lille.
Det uppger L’Equipe.
Davide Ancelotti är just nu assisterade tränare för det brasilianska landslaget.
Nu ser ett nytt huvudtränaruppdrag att vara på ingång.
36-åringen är överens med Lille om att ta över Ligue 1-klubben efter VM, skriver L’Equipe.
Han var även assisterande tränare i Real Madrid mellan 2021 och 2025.
