Uppgifter: Andoni Iraola aktuell för både Spurs och United

Både Tottenham Hotspur och Manchester United är ute efter en ny tränare till nästa säsong.

Då finns Bournemouths succétränare Andoni Iraola med på båda klubbarnas önskelista.

Det rapporterar I Paper.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur befinner sig i skrivande stund på en 16:e-plats i Premier League och löper stor risk att åka ur högstaligan.

Detta gör man också efter att ha sparkat Thomas Frank och tagit in Igor Tudor som interimtränare.

För Manchester United har det gått bättre sedan Ruben Amorim fick sparken och Michael Carrick tog över. Detta då man befinner sig på en tredjeplats och har goda möjligheter att ta en Champions League-plats.

Gemensamt för båda storklubbarna är att de båda söker efter en ny huvudtränare till nästa säsong. Då är Bournemouths succétränare Andoni Iraola högaktuell för båda klubbarna.

Enligt The I Paper finns spanjoren med på Manchester Uniteds, Tottenhams och Crystal Palace önskelista över tänkbara ersättare till sina nuvarande tränare. I Crystal Palace fall ska intresset vara extra stort.

Andoni Iraolas avtal med Bournemouth sträcker sig fram till sommaren, samtidigt som klubben jobbar för att få till en förlängning.