Uppgifter: Andreas Alms klubb värvar Gais-ytter
Chovanie Amatkarijo uppges lämna Gais.
Yttern ska vara på väg till Liepaja som tränas an Andreas Alm.
Det rapporterar silly-journalisten Rudy Galetti.
Chovanie Amatkarijo anslöt till Gais sommaren 2023. I fjol gjorde den offensive pjäsen nio framträdanden i allsvenskan. Amatkarijo spenderade hösten på lån i Östersund där han gjorde tre mål och fyra assist.
Enligt transferjournalisten Rudy Galetti kommer Amatkarijo att lämnar Gais. Nästa klubbadress uppges bli lettiska FK Liepaja. 26-åringen väntas genomgå en läkarundersökning innan dealen är klar.
🚨🤝 EXCL | FK Liepāja have reached a full agreement with GAIS for the transfer of Chovanie Amatkarijo.
Medicals are scheduled for tomorrow and, if all goes well, the 🇸🇽 player will sign his contract with the Latvian club. pic.twitter.com/kTSeXJMmsa
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 19, 2026
FK Liepaja har sedan i somras i fjol tränats av svensken Andreas Alm.
Liepaja slutade trea i den inhemska ligan förra säsongen.
