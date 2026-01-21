Prenumerera

Uppgifter: Andreas Alms klubb värvar Gais-ytter

Chovanie Amatkarijo uppges lämna Gais.
Yttern ska vara på väg till Liepaja som tränas an Andreas Alm.
Det rapporterar silly-journalisten Rudy Galetti.

Chovanie Amatkarijo anslöt till Gais sommaren 2023. I fjol gjorde den offensive pjäsen nio framträdanden i allsvenskan. Amatkarijo spenderade hösten på lån i Östersund där han gjorde tre mål och fyra assist.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti kommer Amatkarijo att lämnar Gais. Nästa klubbadress uppges bli lettiska FK Liepaja. 26-åringen väntas genomgå en läkarundersökning innan dealen är klar.

FK Liepaja har sedan i somras i fjol tränats av svensken Andreas Alm.

Liepaja slutade trea i den inhemska ligan förra säsongen.


