Uppgifter: Andreas Alms klubb värvar Gais-ytter

Chovanie Amatkarijo uppges lämna Gais.

Yttern ska vara på väg till Liepaja som tränas an Andreas Alm.

Det rapporterar silly-journalisten Rudy Galetti.

Chovanie Amatkarijo anslöt till Gais sommaren 2023. I fjol gjorde den offensive pjäsen nio framträdanden i allsvenskan. Amatkarijo spenderade hösten på lån i Östersund där han gjorde tre mål och fyra assist.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti kommer Amatkarijo att lämnar Gais. Nästa klubbadress uppges bli lettiska FK Liepaja. 26-åringen väntas genomgå en läkarundersökning innan dealen är klar.

🚨🤝 EXCL | FK Liepāja have reached a full agreement with GAIS for the transfer of Chovanie Amatkarijo. Medicals are scheduled for tomorrow and, if all goes well, the 🇸🇽 player will sign his contract with the Latvian club. pic.twitter.com/kTSeXJMmsa — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 19, 2026

FK Liepaja har sedan i somras i fjol tränats av svensken Andreas Alm.

Liepaja slutade trea i den inhemska ligan förra säsongen.



