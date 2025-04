Uppgifter: Ansu Fati har gett upp – vill lämna Barcelona

Ansu Fati var en av de mest uppsnackade talangerna i Barcelona.

Nu befinner han sig allt som oftast på bänken.

Enligt Sport har ytterforwarden bett sin agent att hitta en ny klubb.

Alla resor har ett slut.



Så även Ansu Fatis hopp om att ta sig in i Barcelona på riktigt sedan han slog igenom för ett omkring fem år sedan.



Den senaste tiden har han mest fått agera inhoppare efter att ha varit utlånad till Brighton under fjolåret.



Enligt spanska Sport har Ansu Fati bett sin agent, Jorge Mendes, att hitta en ny klubb för honom under sommarfönstret. Med andra ord vill han lämna ligaledaren i La Liga som också har goda chanser att ta sig till semifinal i Champions League.



Det kommer dock inte att bli helt enkelt menar tidningen. Enligt uppgifterna kommer det att bli en utmaning att hitta en klubb som 22-åringen gillar och erbjuder en lön som han vill ha. Vidare sägs Fati hoppas att Barcelona ska släppa honom gratis i sommar, trots att han har kontrakt till 2027.



Den pågående säsongen har Fati endast fått spela i nio matcher och har även dragit med skadeproblem.