Uppgifter: Aphrem nära Nordic United

Christian Aphrem är på väg bort från Assyriska FF.

Enligt uppgifter återstår endast detaljer innan den offensiva spelaren säljs till superettan-nykomlingen Nordic United.





Christian Aphrem ser ut att ta nästa steg i karriären. Efter en stark säsong i Assyriska FF är 23-åringen enligt Fotbolltransfers mycket nära en övergång till Nordic United.

Aphrem var en av Assyriskas mest framträdande spelare under hösten och bidrog med fem mål och sju assist på 25 matcher i Ettan Norra.

I december rapporterade Fotbolltransfers om intresse från cypriotiska Omonia Aradippou. Då bekräftade Aphrem själv att samtal fördes och att han var öppen för spel i den cypriotiska högstaligan.

Nu ser det dock ut att bli en flytt inom Sverige. Enligt tidningen befinner sig Nordic United och Assyriska FF i långt gångna förhandlingar, där endast mindre detaljer återstår innan affären kan slutföras.