Uppgifter: Argentinaren på väg att lämna Liverpool

Alexis Mac Allister har spelat för Liverpool sedan 2023.

Snart kommer dock argentinaren att lämna klubben.

Det rapporterar Daily Telegraph.

Det var under sommaren 2023 som Liverpool kommunicerade att man hade värvat Alexis Mac Allister, 27, från Brighton & Hove Albion.

Sedan dess har mittfältaren varit en viktig spelare för ”The Reds” och står i dag noterad för 144 matcher i vilka han har gjort 19 mål och 18 assist.

Trots att han har ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2028 menar Daily Telegraph att Mac Allister snart har gjort sin sista match med Liverpool. Enligt uppgifterna finns argentinaren på radarn hos flera europeiska toppklubbar och en flytt kan bli verklig under sommaren.

Vidare sägs det inte finnas någon dialog om en förlängning mellan Liverpool och spelaren, vilket kan tolkas som att en flytt kan vara nära förestående.

Alexis Mac Allister har tidigare kopplats ihop med klubbar som Real Madrid och Manchester United. Mittfältaren var även med och vann VM-guld med Argentina år 2022.