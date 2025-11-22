Uppgifter: Arsenal backar i jakten på Semenyo

Flera klubbar vill värva Antoine Semenyo.

Nu backar Arsenal i jakten på Bournemouth-stjärnan.

Detta enligt sajten Football London.

Foto: Alamy

Antoine Semenyo har haft en stark säsong i Borunemouth. Den offensive pjäsen har kopplats ihop med klubbar som Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City och Arsenal.

Nu rapporterar sajten Football London att den sistnämnde klubben backar i jakten på att värva ghananen. Anledningen uppges vara att ”Gunners” vill ta det lugnt i januarifönstret tillföljd av deras sommarfönster, där de spenderade stora pengar på bland annat Martin Zubimendi och Viktor Gyökeres.

Semenyo uppges ha en utköpsklausul på ungefär 60 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 750 miljoner kronor.

Semenyos kontrakt med Bournemouth löper ut sommaren 2030.