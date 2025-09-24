Uppgifter: Arsenal förbereder bud på japanske stjärnan

Den förre jättetalangen Takefusa Kubo har stått för flera fina säsonger i Real Sociedad.

I vinter kan det vara dags för japanen att ta steget till den högsta nivån.

Arsenal uppges nämligen vara intresserade och förbereda att bud på honom.

Foto: Bildbyrån

Den förre jättetalangen Takefusa Kubo, med förflutet i såväl FC Barcelona som Real Madrid, har sedan sommaren 2022 tillhört Real Sociedad permanent.

Den nu 24-årige yttern har imponerat i Sociedad och snart kan det vara dags för honom att återvända till den absoluta toppen.

Engelska storklubben Arsenal uppges nämligen vara intresserade av honom.

Det är spanska Fichajes som kommer med uppgifterna och enligt sajten förbereder den engelska storklubben ett bud på japanen inför kommande transferfönster.

Londonklubben uppges vara beredd att erbjuda 45 miljoner euro (496 miljoner kronor), men det är ingen garanti att det kommer att accepteras.

Kubo har nämligen en utköpsklausul i sitt kontrakt på 60 miljoner euro (661 miljoner kronor).