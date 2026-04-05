Uppgifter: Arsenal förbereder bud på Newcastle-stjärnan

Arsenal ser ut att vilja förstärka sitt anfall inför den kommande säsongen.

Detta då man, enligt uppgifter från Football transfers, jagar Anthony Gordon.

Det var under vintern 2023 som Anthony Gordon stod för en något uppmärksammad transfer från Everton till Newcastle United.

Sedan dess har 25-åringen spelat 151 matcher för ”The Magpies” i vilka han har gjort 39 mål och 28 assist.

Nu kan dock ett klubbyte under sommaren vara aktuellt för den engelska landslagsmannen. Detta då Liverpool tidigare har uppgetts vara intresserade av yttern.

Nu har de också fått konkurrens i form av Premier League-ettan Arsenal. Enligt Football Transfers förbereder sig ”The Gunners” för att lägga ett bud efter säsongen. Detta då man delvis vill bygga sitt lag runt en stomme av engelsmän.

Hur mycket Arsenal planerar att buda, eller hur mycket Newcastle kräver för sin stjärna, framgår inte av uppgifterna. Anthony Gordons kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2030.