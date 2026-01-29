Uppgifter: Arsenal-försvararen till Ajax

Oleksandr Zintjenko lämnar Arsenal.

Ukrainaren är nära en övergång till Ajax.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Oleksandr Zintjenko har kopplats ihop med en flytt från Arsenal under en längre tid. Vänsterbacken har den här säsongen varit utlånad till Nottingham Forest – men väntas nu lämna England permanent.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano flyger Zintjenko till Amsterdam för att skriva på för Ajax. Affären uppges landa på 1,5 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 15 miljoner kronor.

Zintjenko noteras för fem framträdanden i Premier League den här säsongen.