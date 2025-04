Uppgifter: Arsenal har kontaktat Kingsley Coman

Det kommer att hända grejer i Arsenals trupp i sommarfönstret.

Nu skriver transferjournalisten Florian Plettenberg om ett eventuellt nyförvärv.

Detta i form av Bayern Münchens Kingsley Coman.

Efter tio år i den tyska storklubben Bayern München ser Kingsley Coman, 28, ut att lämna i sommar.



Således letar han nu efter en ny arbetsgivare till nästa säsong – där transferjournalisten Florian Plettenberg har information.



Han skriver nämligen att Arsenal har kontaktat Comans representanter, där båda sidor förväntas ha fortsatt dialog. Londonklubben sägs ha framfört sitt intresse men är även medvetna om att den franska stjärnan är öppen för spel i Saudiarabien.



Var Kingsley Coman spelar efter sommaren återstår att se. Klart är åtminstone att han har kontrakt fram till sommaren 2027.



Det var i juli 2017 som Kingsley Coman, efter två års lån från Juventus, anslöt till de tyska giganterna. Sedan dess har han spelat 329 tävlingsmatcher för Bayern München i vilka han har gjort 69 mål och 69 assist.



🚨👀 There is contact between #Arsenal and Kingsley #Coman’s management, with both sides in ongoing communication.



Arsenal are aware that Saudi Arabia is a very appealing option for Coman, but they have expressed their interest.



Coman and Bayern are expected to part ways in the… pic.twitter.com/YrxfjQIWbc