Avfärdar flyttryktena: ”Como är min klubb och min framtid”

Tidigare under torsdagen rapporterade turkisk media att Noel Törnqvist var aktuell för en flytt till Trabzonspor.

Nu bemöter den svenska landslagsmålvakten uppgifterna.

Under torsdagsmorgonen gjorde uppgifter från turkiska media gällande att både Häcken-stjärnan Silas Andersen och Como-målvakten Noel Törnqvist, som lämnade mästarna Mjällby AIF under vintern, var aktuella för en flytt till Süper Lig-laget Trabzonspor.

Enligt uppgifterna sades Törnqvist vara aktuell för att ersätta André Onana, som är utlånad från Manchester United, i det fall att man inte lyckas behålla kameruniern.

Att intresset för 24-åringen är stort glädjer den svenska landslagsmålvakten. Däremot har han inga som helst planer på att packa sina väskor under den närmaste tiden.

”Jag har fullt fokus på Como och att vi tar oss till Champions League”, skriver Törnqvist i ett SMS till FotbollDirekt och fortsätter:

”Jag trivs fantastiskt bra i Como och har tagit enorma kliv i mitt målvaktsspel. Att jag omnämns som aktuell för stora klubbar som Trabzonspor är självklart smickrande men Como är min klubb och den klubb som är min framtid”.

Serie A-målvakten avslutar:

”Vi har något fantastiskt på gång med Como och tiden ligger positivt framför mig”.

Como befinner sig just nu på en femteplats i den italienska högstaligan och har två poäng upp till Juventus som just nu innehar den sista Champions League-platsen.