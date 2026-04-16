Från nära ingenstans föll han ihop på Anfields gräs och blev senare utburen på bår.

Nu meddelar Liverpool att Hugo Ekitikés hälsena har gått av.

Det var i tisdagens returmöte mellan Liverpool och Paris Saint-Germain i kvartsfinalen av Champions League som olyckan var framme för Hugo Ekitiké.

Omkring 30 minuter in i matchen föll den franska landslagsspelaren helt sonika föll ihop mitt på planen. Ekitiké försökte därefter, vid flertalet tillfällen, att resa på sig men misslyckades. En stund senare blev han utburen på bår och ersatt av Mohamed Salah.

Så sent som i går bekräftade det franska fotbollsförbundet att anfallaren kommer att missa sommarens VM. Nu meddelar Liverpool detsamma, och konstaterar att 23-åringens hälsena har gått av.

”Ekitike kommer därmed att vara borta resten av klubbsäsongen och kan inte delta i sommarens VM med Frankrike”, skriver Liverpoll i ett uttalande.

Liverpool förlorade dubbelmötet med PSG och är därmed ute ur Champions League.