Stjärnan aktuell för spel mot Serbien: ”Ser positivt ut”

Johanna Rytting Kaneryd dras med en skada och kom inte till spel mot Danmark.

Däremot kan det bli aktuellt med minuter mot Serbien.

– Hon har följt planen och bockat av dag för dag, säger förbundskapten Tony Gustavsson till TT.

Chelsea-stjärnan Johanna Rytting Kaneryd har, under den senaste tiden, dragits med vadproblem vilket har gjort att hon har missat de två senaste matcherna för sitt klubblag, Chelsea. Detsamma gäller landslagets match mot Danmark i tisdags, som slutade med förlust.

Till lördagens match mot Serbien på Strawberry arena kan det dock komma att bli aktuellt för yttern att åtminstone göra ett inhopp från bänken.

Det meddelar förbundskapten Tony Gustavsson med ett par dagar kvar till avsparken i Solna.

– I dag var hon ändå med i den första spelövningen. Hon har följt planen och bockat av dag för dag, säger Gustavsson till TT via Sportbladet och fortsätter.

– I morgon kväll får jag besked om hur många minuter hon kan spela. Alla förstår ju att de minuterna är begränsade, men ska jag bara bedöma utifrån i dag ser det positivt ut.

Matchen mellan Sverige och Serbien har avspark klockan 16.00 på lördag.