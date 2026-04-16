Uppgifter: Anthony Gordon vill till Liverpool

Anthony Gordon fortsätter att vara ett hett namn på transfermarknaden.

Nu säger sig Indykaila News veta var Newcastle-spelaren vill flytta.

Till Liverpool.

Det var under vintern 2023 som Anthony Gordon stod för en något uppmärksammad transfer från Everton till Newcastle United.

Sedan dess har 25-åringen spelat 152 matcher för ”The Magpies” i vilka han har gjort 39 mål och 28 assist.

Nu kan dock ett klubbyte under sommaren vara aktuellt för den engelska landslagsmannen. Detta då Liverpool tidigare har uppgetts vara intresserade av yttern – som i sin tur inte har något emot att flytta till Merseyside.

Lyssnar man till uppgifter från The Telegraph är Gordon själv angelägen om att få till en flytt från Newcastle i sommar. Den vill han ska gå till fjolårets Premier League-vinnare Liverpool, enligt Indykaila News.

De skriver nämligen att yttern har meddelat sina representanter att han strävar efter att få skriva på för Liverpool, där han även inledde sin karriär.

När det kommer till Liverpool uppges även de vilja knyta till sig Gordon. Däremot väljer man att invänta ett eventuellt beslut kring vem som ska träna laget nästa säsong innan man kan planera för en värvning.

Anthony Gordons kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2030.

Exclusive 💣 Anthony Gordon has told his advisers to make the @LFC move happen. The player is desperate to move to his boyhood team. Liverpool are keen but will assess the situation in the summer once the manager situation is established. pic.twitter.com/dxFp54ZQxs — indykaila News (@indykaila) April 16, 2026





