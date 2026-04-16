Officiellt: Mjällby förlänger med trotjänarna

Viktor Gustafson och Jacob Bergström har spelat för Mjällby AIF i många år.

Nu blir de kvar fram till slutet av 2030.

Viktor Gustafson har spelat för Mjällby AIF sedan 2018 och står i dag noterad för 206 matcher med laget från Listerlandet.

Jacob Bergström har nu gått in på sitt nionde år med Blekinge-klubben och kom för första gången till klubben inför säsongen 2017. Anfallaren står totalt sett noterad för spel i 215 matcher och är även Mjällbys mesta allsvenska målskytt någonsin med sina 35 mål.

Under torsdagen meddelar de regerande mästarna att både Gustafson och Bergström har förlängt sina avtal fram till slutet av säsongen 2030. Således blir de två Blekingesönerna kvar i nära fyra år till.

Hasse Larsson, sportchef i Mjällby AIF:

– Båda två är fanbärare för MAIF. De går i bräschen varje dag och sätter nivån både på och utanför planen. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan fortsätta föra MAIF framåt mot nya höjder, säger han i ett uttalande.

Mjällby AIF har, efter två allsvenska omgångar, tagit noll poäng och ligger just nu sist i tabellen.

