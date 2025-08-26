Uppgifter: Arsenal har mottagit bud på Kiwior

Jakub Kiwior ryktas bort från Arsenal.

Nu har Londonklubben också mottagit bud på mittbacken.

Porto uppges ha lagt ett bud värt mer än 25 miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Jakub Kiwior ser ut att kunna vara på väg bort från Arsenal.

Mittbacken har under en tid ryktats till den portugisiska storklubben Porto och nu uppges ett första bud ha lagts.

Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att Porto inkommit med ett bud där totalpaketet är värt över 25 miljoner euro (vilket motsvarar över 279 miljoner kronor).

Till en början så skulle dock mittbacken anslut på lån, men en köp obligation ska i sådana fall ingå i lånet.

Kiwior själv ska redan ha sagt ja till Porto.