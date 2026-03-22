Uppgifter: Arsenal intresserade av högerback från Roma

Arsenal uppges vara ute efter en ny högerback till nästa säsong.

Då har man vänt blickarna mot Italien – och huvudstaden Rom.

Där spelar nämligen Wesley França som man är intresserad av, enligt TalkSport.

Arsenal går som tåget i både Premier League, Champions League och ska senare i dag spela ligacup-final mot Manchester City.

Mitt i allt detta har man identifierat, och trappat upp sin jakt på, en högerback inför nästa säsong.

Enligt TalkSport finns denne i Roma och heter Wesley França. Den 22-årige brassen har spelat för Rom-klubben sedan sommaren 2025 då han lämnade Flamengo och har imponerat under sina 35 matcher för Serie A-klubben.

Enligt uppgifterna har ”The Gunners” noggrant följt brassens framfart i Italien och överväger en värvning av honom under det kommande sommarfönstret.