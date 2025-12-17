Uppgifter: Arsenal intresserade av Milan-talang

Milan-talangen Davide Bartesaghi drar till sig intresse.

Arsenal uppges vara intresserade av den 19-årige italienaren.

Foto: Alamy

Redan ifjol fick unge Davide Bartesaghi debutera i Serie A och den här säsongen har han fått ännu mer förtroende.

Hittills har det blivit två mål på elva framträdanden och nu drar han till sig intresse från Premier League.

Calciomercato rapporterar nämligen nu att de engelska serieledarna Arsenal är intresserade av talangen.

Ifall Londonklubben vill ta talangen kan man dock komma att betala en del, Bartesaghi sitter nämligen på långt kontrakt med Milan. Hans nuvarande avtal löper nämligen till sommaren 2030.