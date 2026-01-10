Uppgifter: Arsenal intresserat av Newcastle-stjärnan

Arsenal vill värva Tino Livramento.

Londonklubben planerar på att plocka in högerbacken i sommar.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bidlbyrån

Tino Livramento, 23, har växt fram till en av Newcastle Uniteds utmärkande spelare. Nu är det flera Premier League-klubbar som följer engelsmannen inför det kommande sommarfönstret.

Enligt brittiska The Sun vill Arsenal stärka upp på högerbackspositionen. Då ska Livramento anses vara en perfekt kandidat samtidigt som han inte kommer att bli billig, skriver tidningen.

The Sun uppger att över 60 miljoner pund efterfrågades i fjol.

Livramentos kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.