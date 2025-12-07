Uppgifter: Arsenal jagar Bouaddi

Ayyoub Bouaddi förlängde nyligen med Lille till 2029.

Men Arsenal uppges vara på jakt efter fransmannen.

Detta enligt RMC Sport.

Foto: Bildbyrån

LOSC Lilles Ayyoub Bouaddi har varit eftertraktad av flera stora klubbar som Arsenal, Chelsea, Manchester United och Juventus. Nu uppges den förstnämnde klubben leda jakten på 18-åringen.

Enligt franska RMC Sport-journalisten Fabrice Hawkins är ”Gunners” redo att lägga ett bud på Bouaddi redan i januari – trots att spelaren nyligen förlängde med Lille till 2029.

Arsenal uppges vara redo att buda 45 miljoner euro, ungefär 493 miljoner kronor, på Bouaddi.

Fransmannen noteras för en assist på 14 ligamatcher den här säsongen i Ligue 1.