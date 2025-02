Uppgifter: Arsenal kan släppa sju spelare

Sju.

Så många spelare riskerar att lämna Arsenal i sommar.

Detta om man lyssnar till engelska Mirror.

Arsenal låg inte direkt i under vinterfönstret då man inte värvade en enda spelare.



Istället kommer det sannolikt att hända en hel del i sommar.



Bland annat ryktas Newcastles Alexander Isak in på forwardspositionen, där även Benjamin Sesko omnämns som ett alternativ.



På utsidan ser det också ut att kunna hända grejer.



Enligt The Mirror kan hela sju spelare lämna ”The Gunners” under sommarfönstret.



På utgående avtal sitter båda mittfältarna Jorginho och Thomas Partey samtidigt som Raheem Sterling ser ut att återvända till Chelsea i samband med att lånet tar slut. Lägg där till att målvakten Neto kommer att återvända till Bournemouth när hans lån tar slut i sommar och att Kieran Tierney redan har ”skrivit på” för Celtic. Även försvararna Jakub Kiwior och Oleksandr Zintjenko ser ut att flytta från Arsenal på grund av den bristande speltiden.



Så sent som i onsdags åkte Arsenal ur den engelska ligacupen då man förlorade mot Newcastle. I Premier League innehar man just nu andraplatsen före trean Nottingham Forest.