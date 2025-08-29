Uppgifter: Arsenal kapar Hincapie-övergång

Arsenal gör ytterligare ett kuppförsök.

”Gunners”plockar in försvararen Piero Hincapie från Bayer Leverkusen.

Det rapporterar The Athletic.

Arsenal kapade Tottenhams värvning av Eberechi Eze. Nu kan ”Gunners” återupprepa samma historia med stadsrivalen.

Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg var Spurs i diskussioner med Bayer Leverkusens Piero Hincapie. Nu ser 23-åringen i stället ut att landa i just Arsenal.

Enligt The Athletic lånas ecuadorianen in på ett avtal som sträcker sig över säsongen med en obligatorisk köpoption. Affären uppges landa på 52 miljoner euro, vilket motsvarar 575 miljoner kronor).

Hincapie ska vara överens med Arsenal om de personliga villkoren.

Ecuadorianens kontrakt med Bayer Leverkusen sträcker sig till 2029.