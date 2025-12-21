Uppgifter: Arsenal leder jakten på supertalangen

Intresset för Ayyoub Bouaddi, 18, är stort.

Arsenal hoppas kunna värva fransmannen redan i januari.

Det rapporterar Mirror.

Foto: Alamy

Ayyoub Bouaddi är jagad av flera klubbar. 18-åringen skrev nyligen ett nytt avtal med sin klubb LOSC Lille till 2029. Trots det har intresset inte svalnat för honom.

Enligt brittiska Mirror jagas Bouaddi av PSG, Manchester City, Manchester United och Liverpool. Samtidigt är det Arsenal som hoppas kunna värva honom redan i januari.

Där till har Chelsea, enligt Mirror, mött samma krav som ”Gunners” vad gäller prislapp på 18-åringen.

Bouaddi noteras för en assist på 20 framträdanden i Lille den här säsongen.