Uppgifter: Arsenal leder jakten på Tresoldi

Arsenal uppges leda jakten på den 21-årige anfallaren Nicolò Tresoldi.

Han ses som ett av Tysklands mest lovande framtidsnamn.

Arsenal har under en längre tid haft ambitionen att förstärka sin offensiv och bredda alternativen längst fram i planen.

Under våren har flera namn kopplats ihop med Londonklubben, men enligt uppgifter från den tyske journalisten Christian Falk på Bild är Arsenal just nu i ledande position för att värva Nicolò Tresoldi. Samtal mellan parterna ska redan ha inletts.

Tresoldi, som tillhör Club Brugge, har imponerat i den belgiska ligan under säsongen. Den unge anfallaren är även aktuell för landslagsspel och betraktas som en viktig framtidsspelare för Tyskland.

Han har gjort 13 mål på 30 ligamatcher och totalt 17 mål på 47 framträdanden i alla tävlingar.