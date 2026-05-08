Uppgifter: Arsenal och Dortmund visar intresse för Gasiorowski

Arsenal och Borussia Dortmund uppges vara intresserade av Yarek Gasiorowski.

Mittbacken kan lämna PSV Eindhoven redan i sommar.

Yarek Gasiorowski anslöt till PSV Eindhoven inför säsongen.

Under debutsäsongen har den 21-årige försvararen stått för tre mål och två assist på 36 tävlingsmatcher, vilket nu väckt intresse från flera europeiska toppklubbar.

Enligt Fussball Daten följer både Arsenal och Borussia Dortmund spanjorens situation inför sommarens transferfönster. Även Brentford och Atlético Madrid uppges ha mittbacken på sin radar.

PSV ska dock kräva mellan 35 och 40 miljoner euro för att sälja Gasiorowski, vilket motsvarar omkring 380–435 miljoner kronor.

Försvararen har kontrakt med PSV till sommaren 2030.