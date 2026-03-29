Uppgifter: Arsenal och United följer Barça-stjärnan

Ferran Torres, 26, ryktas bort från Barcelona.

Både Arsenal och Manchester United visar intresse för 26-åringen.

Detta enligt sajten Teamtalk.

Ferran Torres kopplades nyligen ihop med att gå till Inter i en del av bytesaffären där Alessandro Bastoni går till Barcelona.

Den brittiska sajten Teamtalk uppger att det även finns intresse från Premier League för Torres. Enligt sajten vill Manchester United hitta en ny mittfältare som kan ersätta Joshua Zrikzee. Dessutom är Arsenal öppna för att plocka in spanjoren om ”möjligheten uppstår”.

Ferran Torres noteras för 16 mål och en assist på 40 matcher den här säsongen. Avtalet med Barcelona sträcker sig till sommaren 2027.