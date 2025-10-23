Uppgifter: Arsenal överens med supertalangen

Max Dowman är kanske Englands största talang just nu.

15-åringen ser nu ut att säkras upp av Arsenal.

Detta rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

15-årige Max Dowman har redan fått göra två framträdanden i Premier League för Arsenal.

Yttern är kanske den mest spännande unga spelaren i England just nu och Londonklubben ser nu ut att agera kring honom.

The Athletic rapporterar nämligen nu att man är överens med Dowman om stipendievillkor, medan ett A-lagsavtal väntas följa i samband med att han fyller 17 i slutet av nästa år.

Enligt uppgifterna hade han kunnat gå var som helst för pengar, men han ville inget annat än skriva på för Arsenal.