Uppgifter: Arsenal överens med supertalangen
Max Dowman är kanske Englands största talang just nu.
15-åringen ser nu ut att säkras upp av Arsenal.
Detta rapporterar The Athletic.
15-årige Max Dowman har redan fått göra två framträdanden i Premier League för Arsenal.
Yttern är kanske den mest spännande unga spelaren i England just nu och Londonklubben ser nu ut att agera kring honom.
The Athletic rapporterar nämligen nu att man är överens med Dowman om stipendievillkor, medan ett A-lagsavtal väntas följa i samband med att han fyller 17 i slutet av nästa år.
Enligt uppgifterna hade han kunnat gå var som helst för pengar, men han ville inget annat än skriva på för Arsenal.
