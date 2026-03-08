Uppgifter: Arsenal redo med stora pengar för stjärnan

Arsenal imoneras av Piero Hincapié, 24.

Nu vill ”Gunners” köpa loss försvararen i sommar.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Arsenal lånade in Piero Hincapié från Bayer Leverkusen inför säsongen. Den ecuadorianske försvararen har hittills gjort ett mål och en assist på 27 framträdanden.

Nu uppger transferexperten Fabrizio Romano att Arsenal har imponerats så pass mycket av Hincapié att han ska köpas loss. I 24-åringens avtal finns det en köpoption som ”Gunners” uppges aktivera till sommaren.

Romano uppger att Arsenal betalar 52 miljoner euro , motsvarande 554 miljoner kronor, till Bayer Leverkusen. Därtill ska det finnas en vidareförsäljningsklausul på tio procent.