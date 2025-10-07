Uppgifter: Arsenal-stjärnan har fått förbättrat kontrakt

Raya har gjort succé sedan han anslöt till Arsenal.

Nu uppges spanjoren också ha belönats av Londonklubben.

Enligt BBC förbättrades hans kontrakt i somras.

Foto: Bildbyrån

Raya anslöt till Arsenal sommaren 2023 (han köptes dock loss först 2024) och sedan dess har spanjoren imponerat stort i Londonklubben.

Nu kommer även rapporter om att han belönats för sina fina prestationer.

BBC rapporterar nämligen att Arsenal belönat målvakten med ett förbättrat avtal i somras.

Hans tidigare veckolön uppgavs ha varit 100 000 pund, men där ska han nu ha fått en ökning.

Det förbättrade avtalet sägs fortsatt gälla till 2028 som det tidigare, men enligt uppgifterna finns det möjlighet till förlängning.