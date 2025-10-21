Uppgifter: Arsenal vill förlänga med Timber

Arsenal vill säkra upp försvararen Jurrien Timber.

Båda parterna jobbar för att nå ett nytt avtal.

Det rapporterar sajten Givemesport.com.

Foto: Alamy

Arsenal ser ut att vilja behålla Jurrien Timber. Högerback anslöt till ”Gunners” från Ajax sommaren 2023 och har hittills gjort fyra mål och sex framspel på 61 tävlingsmatcher.

Enligt sajten Givemesport.com vill Arsenal förlänga med nederländaren. Samtidigt uppges Timber få en höjd lön i samband med hans utveckling den senaste tiden.

Timbers representanter och klubben ska, enligt sajten, ha positiva förhandlingar samtidigt som inget nytt avtal har fastställts.

24-åringens nuvarande kontrakt löper ut sommaren 2028.