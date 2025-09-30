Uppgifter: Arsenal vill säkra upp Saka – med rekorddyrt kontrakt

Bukayo Saka är en av Arsenals bästa spelare.

Nu skriver Daily Express att man förhandlar om ett nytt kontrakt för stjärnan.

Det ska även göra honom till en av klubbens bäst betalda någonsin.

Foto: Bildbyrån

Arsenal värvade för stora pengar under sommarfönstret då man bland annat köpte spelare som Viktor Gyökeres och Eberechi Eze.

Nu väntar en ny uppgift för sportchef Andrea Berta, som vill förlänga med Bukayo Saka, 24.

Enligt tidigare uppgifter har Arsenal varit positivt inställda till en förläning med stjärnan, som själv har uppgetts vilja stanna i London-klubben.

Nu kommer nya uppgifter om att ”The Gunners” har gjort framsteg. Det är Daily Express som skriver att Arsenal befinner sig i förhandlingar om ett nytt kontrakt med Saka och att de vill göra honom till en av klubbens bäst betalda spelare någonsin.

Bukayo Saka har kontrakt med Arsenal fram till sommaren 2027.