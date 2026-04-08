Arsenal uppges vara beredda att sälja Gabriel Martinelli i sommar.

Då skriver Football Insider att spelaren själv helst av allt stannar i klubben.

Sedan 2019 har Gabriel Martinelli, 24, spelat för Arsenal då han lämnade Brasilien.

Till sommaren kan han dock vara föremål för en flytt, om ledningen i ”The Gunners” får bestämma. Lyssnar man till uppgifter från Football Insider planerar London-klubben för att sälja yttern under det kommande transferfönstret.

Huruvida Arsenal kommer att lyckas med detta återstår att se. Klart är däremot, enligt uppgifterna, att spelaren själv inte har för avsikt att lämna klubben efter den pågående säsongen.

Får Martinelli välja stannar han mer än gärna i klubben och det återstår att se vilken väg klubben väljer. Brassens avtal med Arsenal sträcker sig fram till sommaren 2027, med option på ytterligare ett år.