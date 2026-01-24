Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Arsenal vill värva argentinske stjärnan

Viktor Gyökeres kan få konkurrens.
Arsenal vill plocka in anfallaren Julian Alvarez, 25, i sommar.
Det rapporterar ESPN.

Foto: Bildbyrån

Kampen om den givna startplatsen på Arsenals anfallsposition fortskrider. Samtidigt som Viktor Gyökeres senast kommer från en fullträff i Champions League-matchen mot Inter, har även Gabriel Jesus fått förtroenden av tränaren Mikel Arteta.

Nu kan det bli ytterligare konkurrens på ”nia”-positionen.

Enligt ESPN har ”Gunners” ett öga på Atletico Madrids Julian Alvarez. Argentinaren uppges ha en nära relation till Arsenals sportchef Andrea Berta från tiden i Manchester City.

ESPN gör gällande att Alvarez utköpsklausul ligger på hisnande 500 miljoner euro, motsvarande 5,2 miljarder kronor. Dock ska det gå att köpa honom för 100 miljoner euro (drygt 1 miljard kronor) i sommar.

25-åringens kontrakt med Atletico Madrid löper ut sommaren 2030.

