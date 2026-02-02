Uppgifter: Arsenal vill värva Sandro Tonali

Sandro Tonali var en prestigevärvning när han anlände till Newcastle år 2023.

Nu kan han vara påväg att ta nästa steg.

Enligt uppgifter är Arsenal intresserade av italienaren.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

Premier Leagues serieledare vill stärka upp mittfältet. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira har man siktat in sig på Newcastles mittfältsdirigent Sandro Tonali. Arsenal ska vara villiga att erbjuda italienaren ett kontrakt till 2031.

Sky Sports rapporterade tidigare under dagen om Arsenals intresse på sitt X-konto. En stund senare skrev Lee Ryder från lokaltidningen The Chronicle att Newcastle United omedelbart avslagit Arsenals försök att värva Tonali. Kort därefter försvann Sky Sports första inlägg från X.

Det återstår att se vad som händer i den här sagan. Premier Leagues transferfönster stänger ikväll 20:00 svensk tid.