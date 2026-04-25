Uppgifter: Arsenal visar intresse för Maxi Araújo

Arsenal har fått upp ögonen för Sportings vänsterback Maxi Araújo.

Enligt portugisiska uppgifter följer Londonklubben 26-åringen.

Foto: Bildbyrån

Maxi Araújo anslöt till Sporting från mexikanska Toluca i augusti 2024 och har snabbt spelat till sig en ordinarie plats i laget. Under den pågående säsongen har vänsterbacken noterats för sex mål och fyra assist på 41 tävlingsmatcher.

Nu rapporterar portugisiska Record att Arsenal visar intresse för den uruguayanske landslagsmannen.

Enligt uppgifterna väcktes intresset efter mötena mellan Arsenal och Sporting i Champions League-kvartsfinalen, där Araújo startade båda matcherna och ska ha imponerat på den engelska storklubben.

Det ska dock fortfarande röra sig om ett tidigt skede, och någon formell process uppges ännu inte vara inledd.

Araújo har kontrakt med Sporting till sommaren 2029.

På landslagsnivå står han noterad för tre mål och sju assist på 28 matcher för Uruguay.