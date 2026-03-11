Uppgifter: Arsenals intresse för Tonali har svalnat

Han uppgavs vara nära en flytt till Arsenal under deadline day.

Nu har ”The Gunners” intresse för Sandro Tonali svalnat, enligt uppgifter.

Däremot finns det fortsatt intresse från två stora Premier League-klubbar.

Foto: Bildbyrån

Newcastle-spelaren Sandro Tonali ryktades vara på väg till Arsenal under vinterfönstrets deadline day. Någon flytt till Norra London blev dock inte av då men efter det har spekulationerna fortsatt flöda kring mittfältaren.

Detta då brittisk media bland annat har skrivit att Arsenal planerade att göra ett nytt försök att värva italienaren under det kommande sommarfönstret. Detta i konkurrens med klubbar som Chelsea och Manchester City. Lägg där till att även Manchester United uppgavs hålla honom högt upp på sin önskelista över sommarförvärv.

Nu rapporterar sajten Chronicle att ”The Gunners” intresse för 25-åringen har svalnat och att det sannolikt inte kommer att bli någon flytt till Emirates för Tonali. Det ser inte heller ut att bli någon hemkomst till Italien och Juventus då Newcastle begär 90 miljoner euro (957 miljoner kronor) för sin dirigent.

Däremot sägs de två klubbarna från Manchester (United och City) fortsatt vara angelägna om att säkra italienarens signatur under sommaren, enligt transferjournalisten Matteo Moretto.

Sandro Tonalis avtal med Newcastle United sträcker sig fram till sommaren 2028.