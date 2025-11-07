Han är given i ett flygande Arsenal.

Nu har ”Gunners” värderat mittfältaren Declan Rice till 1,7 miljarder kronor.

Det rapporterar den spanska sajten Fichajes.

Foto: Alamy

Arsenal toppar Premier League med sexpoäng ner till tvåan Manchester City. Där till går Mike Artetas gäng starkt i Champions League och ligger på en andraplats i ligafas-tabellen.

En av spelarna som har blivit given i ”Gunners”-elvan är mittfältaren Declan Rice, som anslöt sommaren 2023. Den spanska sajten Fichajes rapporterar att hans succé lett till att flera europeiska klubbar vill värva honom. Uppgifterna gör gällande att Real Madrid ser honom som ett tänkbart alternativ samtidigt som de är medvetna om att det kan bli dyrt.

Dyrt kommer det även att bli, enligt sajten. Arsenal uppges värdera sim mittfältsstjärna till 150 miljoner euro, vilket motsvarar knappt 1,7 miljarder svenska kronor.

Declan Rice har hittills gjort två mål och fem assist på 16 tävlingsmatcher den här säsongen.