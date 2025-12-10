Uppgifter: Aston Villa överens om Alysson

Den brasilianske 19-årige ytteranfallaren Alysson är på väg till Aston Villa.

Klubbarna har nått en överenskommelse inför vinterfönstret, enligt uppgifter.



Alysson har varit en del av Grêmios ungdomsverksamhet sedan 2018 och gjorde sina första matcher i Série A under 2025.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har Aston Villa nått en överenskommelse med Grêmio om spelaren.



Affären beräknas uppgå till tio miljoner euro plus ytterligare två miljoner i bonusar. Alysson väntas genomgå sin läkarundersökning och skriva på kontraktet innan årets slut, med registrering planerad under vinterfönstret.